Як зварити суп з локшиною, щоб вона не перетворилась на кашу: кулінарні поради
Як правильно варити суп з локшиною, щоб вона не розварилась
Курячий бульйон з локшиною – це класичне блюдо, яке можна приготувати в будь-який час року. Воно поживне, ароматне і ситне.
Щоб локшина не розварилася, її потрібно відварити окремо від бульйону, пише prostoway. Додавати її в бульйон потрібно в самому кінці приготування, коли він вже буде готовий і гарячий.
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Інгредієнти:
- Курка - 1 кг
- Морква - 1 шт
- Цибуля - 1 шт
- Лавровий лист - 2 шт
- Чорний перець горошком - 5 шт
- Сіль за смаком
- Локшина - 200 г
Приготування:
- Курку промити, залити холодною водою і довести до кипіння.
- Зняти піну, посолити і варити на середньому вогні 1-1,5 години.
- Моркву і цибулю очистити і нарізати кубиками.
- Додати в бульйон моркву і цибулю і варити ще 30 хвилин.
- Локшину відварити в окремій каструлі до готовності.
- Готовий бульйон процідити, додати локшину і лавровий лист.
- Довести до кипіння і варити ще 2-3 хвилини.
- Подавати до столу, прикрасивши зеленню.
Поради:
- Для приготування бульйону краще використовувати курячі гомілки або крила.
- Якщо ви хочете, щоб бульйон був більш насиченим, можна додати в нього корінь петрушки або селери.
- Локшину можна використовувати будь-яку, на свій смак.
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