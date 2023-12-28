Як зварити суп з локшиною, щоб вона не перетворилась на кашу: кулінарні поради

Як правильно варити суп з локшиною, щоб вона не розварилась

Курячий бульйон з локшиною – це класичне блюдо, яке можна приготувати в будь-який час року. Воно поживне, ароматне і ситне.

Щоб локшина не розварилася, її потрібно відварити окремо від бульйону, пише prostoway. Додавати її в бульйон потрібно в самому кінці приготування, коли він вже буде готовий і гарячий.

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Інгредієнти:

Курка - 1 кг

Морква - 1 шт

Цибуля - 1 шт

Лавровий лист - 2 шт

Чорний перець горошком - 5 шт

Сіль за смаком

Локшина - 200 г

Приготування:

Курку промити, залити холодною водою і довести до кипіння. Зняти піну, посолити і варити на середньому вогні 1-1,5 години. Моркву і цибулю очистити і нарізати кубиками. Додати в бульйон моркву і цибулю і варити ще 30 хвилин. Локшину відварити в окремій каструлі до готовності. Готовий бульйон процідити, додати локшину і лавровий лист. Довести до кипіння і варити ще 2-3 хвилини. Подавати до столу, прикрасивши зеленню.

Поради:

Для приготування бульйону краще використовувати курячі гомілки або крила.

Якщо ви хочете, щоб бульйон був більш насиченим, можна додати в нього корінь петрушки або селери.

Локшину можна використовувати будь-яку, на свій смак.

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