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Як зварити суп з локшиною, щоб вона не перетворилась на кашу: кулінарні поради

Ігор Романько

Як правильно варити суп з локшиною, щоб вона не розварилась

Курячий бульйон з локшиною – це класичне блюдо, яке можна приготувати в будь-який час року. Воно поживне, ароматне і ситне.

Щоб локшина не розварилася, її потрібно відварити окремо від бульйону, пише prostoway. Додавати її в бульйон потрібно в самому кінці приготування, коли він вже буде готовий і гарячий.

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Інгредієнти:

  • Курка - 1 кг
  • Морква - 1 шт
  • Цибуля - 1 шт
  • Лавровий лист - 2 шт
  • Чорний перець горошком - 5 шт
  • Сіль за смаком
  • Локшина - 200 г

Приготування:

  1. Курку промити, залити холодною водою і довести до кипіння.
  2. Зняти піну, посолити і варити на середньому вогні 1-1,5 години.
  3. Моркву і цибулю очистити і нарізати кубиками.
  4. Додати в бульйон моркву і цибулю і варити ще 30 хвилин.
  5. Локшину відварити в окремій каструлі до готовності.
  6. Готовий бульйон процідити, додати локшину і лавровий лист.
  7. Довести до кипіння і варити ще 2-3 хвилини.
  8. Подавати до столу, прикрасивши зеленню.

Поради:

  • Для приготування бульйону краще використовувати курячі гомілки або крила.
  • Якщо ви хочете, щоб бульйон був більш насиченим, можна додати в нього корінь петрушки або селери.
  • Локшину можна використовувати будь-яку, на свій смак.

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