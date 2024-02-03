Як зварити моркву за кілька хвилин: корисний лайфхак

Хочете приготувати салат з морквою, але не хочете витрачати час на варіння? Є простий лайфхак, який допоможе вам зробити це за лічені хвилини! Він не лише швидкий, але дуже дієвий. Про це пише Telegraf.

Вам знадобиться:

Морква

Мікрохвильова піч

Целофановий пакет (або миска)

Вода

Інструкція:

Підготуйте моркву: Ретельно помийте, очистіть від шкірки та зріжте верхівку. Запакуйте моркву: Покладіть моркву в щільний целофановий пакет. Додайте воду: Заповніть пакет водою так, щоб морква була повністю покрита. Зав'яжіть пакет: Закрийте пакет, щоб вода не витікала. Відправте в мікрохвильовку: Поставте пакет в мікрохвильовку на 5 хвилин при потужності 850 Вт. Перевірте готовність: Через 5 хвилин розв'яжіть пакет і перевірте твердість моркви виделкою. Наріжте та насолоджуйтесь: Якщо морква готова, наріжте її для салату.

Порада:

Якщо у вас немає пакету, можна нарізати моркву шматочками і відправити в мікрохвильовку на 3 хвилини.

За бажанням, можна додати до пакету з морквою трохи спецій, наприклад, куркуму або коріандр.

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