Як зварити куряче філе, щоб було соковитим: дієтичний рецепт

Як правильно варити куряче філе щоб було дієтичним

Всі ми любимо курятину, але не завжди знаємо, як правильно її приготувати, щоб вона була соковитою та ароматною. Цей простий рецепт допоможе вам без зусиль зробити ідеальне куряче філе, яке можна використовувати для салатів, бутербродів, пирогів та інших страв.

Спробуйте цей рецепт з сайту Shuba і насолоджуйтесь соковитою та ароматною курятиною. Якщо ви хочете, щоб філе зварилося швидше, можете порізати його на шматочки. В такому випадку час варіння буде 15-20 хвилин. Бульйон, який залишився після варіння, можна використовувати для приготування супу або інших страв.

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Інгредієнти:

Куряче філе - 300 г

Вода - 1 л

Сіль - за смаком

Перець чорний горошком - 4 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Приготування:

Підготуйте філе: помийте його та закладіть у каструлю середнього розміру. Залийте холодною водою: вода повинна повністю покривати філе. Доведіть до кипіння: поставте каструлю на вогонь і дочекайтеся, коли вода закипить. Зніміть піну: за допомогою ложки зніміть піну, яка утворилася на поверхні води. Додайте спеції: покладіть у каструлю сіль, перець горошком та лавровий лист. Зменшіть вогонь: накрийте каструлю кришкою, зменшіть вогонь до мінімального та варіть 25-30 хвилин. Перевірте готовність: проткніть філе ножем - якщо з нього витікає прозорий сік, воно готове. Охолодіть: дістаньте філе з каструлі та викладіть на тарілку. Коли воно охолоне, можете використовувати його за своїм рецептом.

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