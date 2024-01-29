Як зварити картоплю, щоб вона була твердою, а не розсипчастою: корисний лайфхак

Як правильно варити картоплю з оцтом, щоб вона не розвалювалася

Всі ми знаємо, як дратує, коли картопля розварюється і стає кашею. Особливо, коли хочеш зробити красивий салат або подати цілу картопельку до столу. Але є один секретик, який допоможе вам приготувати ідеальну картоплю.

Про це пише сайт NV.ua. Ідеальна картопля для салатів, гарнірів та інших страв та як її приготувати. Цей лайфхак також можна використовувати при варінні буряків, щоб вони не втрачали свій колір.

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Що потрібно:

Картопля

Вода

2 столові ложки оцту 9%

Що робити:

Почистіть картоплю і наріжте її так, як вам потрібно. Покладіть картоплю в каструлю і залийте холодною водою. Додайте 2 столові ложки оцту. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть картоплю до готовності, не переварюючи.

Що дає оцет:

Оцет вступає в реакцію з крохмалем в картоплі і утворює захисний шар.

Цей шар не дає картоплі розваритися.

В результаті ви отримуєте м'яку, але цілісну картоплю.

Важливо:

Не додавайте більше 2 ложок оцту, інакше картопля може стати кислою.

Слідкуйте за часом варіння, щоб не переварити картоплю.

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