Як зварити ідеальну картоплю в мундирі: секрет наших бабусь

Цей універсальний овоч можна приготувати безліччю способів, і одним з найпростіших, але й найсмачніших є варіння в мундирі.

Спробуйте приготувати картоплю в мундирі за цими порадами, і ви будете приємно здивовані її смаком і ароматом.Якщо у вас є мультиварка, ви можете використовувати її для варіння картоплі в мундирі. Просто викладіть картоплю в чашу мультиварки, залийте водою, додайте сіль і встановіть режим "Варіння на пару" на 25-35 хвилин.

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1. Вибір картоплі

Для варіння в мундирі найкраще підходить картопля з товстою шкіркою, яка не розвариться під час приготування. Вибирайте середні за розміром бульби без пошкоджень.

2. Підготовка

Добре промийте картоплю під проточною водою. Можна навіть замочити її на 15 хвилин, щоб видалити весь бруд.

3. Варіння

Покладіть картоплю в каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Додайте сіль з розрахунку 0,5 чайної ложки на 1 літр води.

4. Час приготування

Важливо не переварити картоплю, інакше вона стане м'якою і несмачною. Середній час приготування становить 20-25 хвилин, але може варіюватися залежно від розміру і сорту картоплі. Перевірте готовність, проткнувши картоплю зубочисткою.

5. Охолодження і очищення

Після варіння злийте гарячу воду і залийте картоплю холодною водою. Це допоможе їй охолонути і легше очиститися.

6. Подача

Картоплю в мундирі можна їсти як самостійну страву з маслом, зеленню або сметаною. Також вона чудово підходить для салатів.

Смачні поради:

Додайте у воду лавровий лист, чорний перець горошком або інші спеції за смаком.

Для більш пікантного смаку змастіть готову картоплю вершковим маслом і посипте рубаною зеленню.

Замість води можна використовувати овочевий або курячий бульйон.

Картоплю в мундирі можна запекти в духовці з розмарином, чебрецем або іншими травами.

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