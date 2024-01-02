Як прати флісові речі, щоб не зіпсувати: поради господинь

Флісові речі - це зручний і теплий одяг, який ідеально підходить для холодної погоди. Однак, щоб вони довго зберігали свій зовнішній вигляд і не втрачали властивості, важливо правильно за ними доглядати.

Про це пише Telegraf.

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Ось кілька порад, як прати флісові речі:

Вивертайте речі навиворіт перед пранням. Це допоможе запобігти утворенню ковтунців.

Прати флісові речі можна як вручну, так і в пральній машині.

Якщо ви вирішили прати флісові речі вручну, використовуйте м'який миючий засіб, який не містить відбілювачів і інших агресивних компонентів.

Температура води для прання флісу не повинна перевищувати 40 градусів.

Замочуйте флісові речі перед пранням на 30-60 хвилин. Це допоможе видалити забруднення і пом'якшити тканину.

Якщо ви праєте флісові речі в пральній машині, вибирайте режим делікатного прання.

Віджим флісових речей потрібно проводити на низьких оборотах.

Сушити флісові речі потрібно в горизонтальному положенні, щоб уникнути утворення ковтунців.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання.

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