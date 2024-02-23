Як прати чорні джинси, щоб зберігали яскравий колір: лайфхак від господинь

Чорні джинси - це універсальний і модний тренд, який може перетворити ваш образ та надати йому елегантності й стилю. Проте вони мають свої особливості догляду, які важливо враховувати, аби зберегти насичений колір та якість тканини.

Портал "Поради домогосподарки" ділиться корисними методами догляду за чорним одягом з джинсової тканини, щоб він залишався стильним і красивим тривалий час. Розглянемо їх детальніше.

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Як зберегти колір під час прання – поради

Уникайте інтенсивного чищення щіткою. Одна з найпоширеніших помилок при догляді за чорними джинсами – застосування жорсткої щітки для видалення бруду. Проте сильний тиск може залишити світлі сліди на тканині, що зіпсує зовнішній вигляд речі. Краще використовувати спеціальні засоби для виведення плям, призначені саме для чорних тканин. Перше прання вручну. Для збереження насиченості кольору рекомендується зробити перше прання вручну. Замочіть у холодній воді з додаванням оцту та солі. Оцет допоможе закріпити колір, а сіль – запобігти вицвітанню. Після цього ретельно промийте у чистій воді та дайте висохнути. Застосовуйте спецзасоби. Чорні джинси схильні до втрати кольору через особливості забарвлення. Тому для прання варто обирати спеціальні засоби, рекомендовані для чорних тканин. Вони допоможуть зберегти колір навіть після багаторазових прань.

Якщо ви не впевнені, який режим обрати, вибирайте делікатний - з малими обертами барабану. А якщо час дозволяє, краще взагалі утриматися від віджиму.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити джинси, щоб вони не сіли і не втратили колір.

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