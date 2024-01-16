Як 'стерти' з обличчя ознаки втоми: 4 дієвих лайфхаки

Стресові ситуації можуть позначитися на нашому зовнішньому вигляді, зокрема, призвести до втомленого вигляду обличчя. Щоб освіжити обличчя і приховати ознаки втоми, можна скористатися деякими порадами візажистів.

Про це пише Ukr.media.

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Як освіжити шкіру:

Вибирайте тональний крем з теплим підтоном. Холодні або рожеві відтінки тональних кремів можуть підкреслити втомленість і зробити обличчя тьмяним.

Наносите тональний крем на шию та декольте. Це допоможе уникнути контрасту між кольором обличчя та шиї.

Рум'янець наносьте на вилиці, розтушовуючи його вгору до скронь і в бік вух. Так макіяж буде виглядати більш природно.

Не наносите рум'янець нижче крила носа. Це візуально потягне область носогубки донизу і додасть віку.

Зволожуйте губи бальзамом або блиском. Це допоможе зробити їх більш сяючими.

Розчешіть брови вгору по діагоналі. Це додасть обличчю виразності.

Підкручуйте вії керлером і наносьте туш. Це відкриє очі і зробить погляд більш свіжим.

Загалом, швидкий макіяж, який освіжить обличчя, повинен бути виконаний в природних тонах і з використанням спрямованих вгору ліній.

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