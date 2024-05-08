Як справитися з жирними плямами на підлозі: неочікуваний, проте дієвий лайфхак

Ви протерли поверхню за допомогою паперового рушника, проте вона все ще липка, а сліди жиру залишились на тому ж місці? Боротьба з подібними плямами може бути непростим завданням.

Швидка реакція не завжди гарантує, що жир не проникне в підлогу, залишаючи після себе сліди, які важко видалити. Команда UAportal підготувала для вас дієвий бабусин спосіб, який допоможе у вирішенні цієї проблеми.

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Перед тим, як застосувати цей лайфхак, важливо ретельно очистити підлогу від жиру, на скільки це можливо. Для цього можна використати паперовий рушник або непотрібну тканину.

Чим краще ви позбудетеся масла, тим менше ризику, що поверхня залишиться слизькою. Коли ви прибрали весь можливий жир, пора перейти до наступного етапу – використання піску. У випадку, якщо пісок відсутній, його можна замінити картопляним крохмалем. Просто "втирайте" його в забруднену ділянку. В кінці промийте підлогу теплою водою з додаванням оцту або засобу для миття посуду.

Хімічні засоби для миття підлоги можуть бути шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища. Тому ми розповідали про ряд ефективних та екологічних альтернатив, які можна приготувати вдома з простих інгредієнтів.

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