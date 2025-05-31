Як врятувати томатну розсаду від фітофтори: городники поділились дієвими методами

Сезон дощів — справжній виклик для городників. Підвищена вологість у поєднанні з температурними коливаннями створює ідеальне середовище для розвитку фітофтори — грибкової хвороби, що за кілька днів може повністю знищити розсаду помідорів.

Про те, як зберегти врожай і вчасно захистити рослини, розповів селекціонер Микола Завальний. Перед тим як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, її потрібно обробити 1% бордоською рідиною.

Це можна зробити й після висадки — щойно пройдуть дощі й настане суха погода, обприскайте всю рослину.

Готову бордоську рідину можна придбати у спеціалізованих магазинах, або приготувати самостійно:

У шести літрах води розчиніть 100 г мідного купоросу. Окремо у двох літрах води — 120 г гашеного вапна. Повільно вливайте синій купоросний розчин у білий вапняний, постійно помішуючи дерев’яною паличкою. Додайте ще 2 літри чистої води й добре перемішайте.

Отримаєте 10 літрів 1% бордоської рідини, яка ефективно захищає томати від фітофтори.

Обприскувати розсаду найкраще ввечері, в суху погоду. Якщо захист не спрацював з першого разу — процедуру слід повторити через 5–6 днів.

Читайте також: 10 простих порад для початківців у городництві: як створити власний органічний сад

Догляд після дощів

Розпушуйте ґрунт. Після дощів обов’язково прополіть грядки, щоб уникнути утворення кірки, яка перекриває доступ повітря до коріння.

Після дощів обов’язково прополіть грядки, щоб уникнути утворення кірки, яка перекриває доступ повітря до коріння. Не поливайте без потреби. У дощовий період поливати томати не слід. За нестачі опадів — поливайте тільки під корінь.

У дощовий період поливати томати не слід. За нестачі опадів — поливайте тільки під корінь. Забезпечте вентиляцію. Не загущуйте посадки, видаляйте нижнє листя для кращої циркуляції повітря.

Не загущуйте посадки, видаляйте нижнє листя для кращої циркуляції повітря. Слідкуйте за листям. При перших ознаках ураження (плями, почорніння, жовтизна) — обрізайте листки під самий стовбур і обов’язково спалюйте, щоб уникнути повторного зараження.

При перших ознаках ураження (плями, почорніння, жовтизна) — обрізайте листки під самий стовбур і обов’язково спалюйте, щоб уникнути повторного зараження. Укривайте розсаду. У разі затяжних дощів або ризику підтоплення встановіть над грядками плівкове укриття або тимчасову теплицю.

Хоча існують ефективні хімічні препарати для боротьби з фітофторою, досвідчені городники також використовують народні засоби.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати ослаблену розсаду огірків та помідорів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!