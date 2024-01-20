Як врятувати порвані капрони: дієвий дайфхак від модниць

Тонкі колготки — незамінний елемент гардеробу для святкових та офіційних заходів. Однак, вони часто бувають досить крихкими і можуть порватися навіть від незначного тертя. Щоб уникнути цього, важливо дотримуватися деяких правил.

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Засіб від дірок

Якщо на колготках все ж таки з'явилася дірка, не варто впадати у відчай. Існує кілька простих способів запобігти її подальшому розростанню. Про це пише ТСН.

Прозорий лак для нігтів. Це найпопулярніший і найефективніший спосіб. Просто нанесіть лак на дірочку і залиште до повного висихання.

Канцелярський клей. Клей також підійде для того, щоб зупинити рвуться колготки. Нанесіть його на дірочку тонким шаром і залиште до висихання.

Мило. Мокрою частиною мила для рук змастіть дірочку і залиште до висихання.

Лак для волосся. Лак для волосся також можна використовувати для того, щоб закріпити волокна колготок. Просто нанесіть його на дірочку і залиште до висихання.

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