Як врятувати ослаблену розсаду огірків та помідорів: городники поділились рецептом дієвого добрива

Для отримання багатого врожаю томатів і огірків важливо своєчасно підживлювати молоді рослини після висадки у відкритий ґрунт. Це можна зробити за допомогою доступного домашнього добрива.

У травні багато дачників висадили огіркову та томатну розсаду на своїх ділянках. Однак прохолодна дощова погода негативно позначилася на стані молодих рослин. Досвідчені садівники рекомендують провести підживлення, щоб допомогти культурам відновитися та зміцніти. Про це пише today.ua.

Яке добриво використовувати для томатів і огірків?

Для відновлення ослабленої розсади після несприятливих погодних умов експерти радять застосувати простий, але дієвий засіб, який можна знайти на будь-якій кухні.

Звичайна лимонна кислота виявляється чудовим помічником для огірків і томатів. Вона сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і підвищує імунітет рослин до захворювань. Регулярне використання цього засобу стимулює активний ріст кущів, підвищує їх стресостійкість та позитивно впливає на майбутній урожай.

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Приготування живильного розчину не потребує особливих зусиль. Необхідно розвести одну столову ложку лимонної кислоти у відрі води (10 літрів). Підживлення проводять після звичайного поливу, виливаючи під кожен кущ по літру готового розчину. Для відновлення ослабленої розсади процедуру рекомендується повторювати кожні 2-3 тижні.

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