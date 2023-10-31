Як врятувати часник, який почав сохнути та гнити

Що робити, якщо часник почав гнити або сохнути - чому гниє часник

Часом трапляється, що часник, який ви відправили на зберігання, починає сохнути або гнити. Але не поспішайте викидати його.

Вам потрібно очистити усі зубчики часнику від лушпиння. Після цього не можна його мити, пише Pixel.

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Якщо під чищення ви виявили темні плями або сліди плісняви, то їх треба зрізати ножем. Після цього часник, як у вас залишився, наріжте на пластини та покладіть на тарілку, яку попередньо необхідно застелити пергаментом.

Часник має висохнути у добре провітрювальному місці. Раз на 2 дні треба перевертати часникові пластини. Процес висихання займе 10-14 днів. Після цього подрібніть їх у кавомолці.

Завдяки такому простому способу ви отримаєте натуральну приправу, яку зможете використовувати для приготування їжі. Вона буде ароматною та корисною.

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