Як створити модний образ з худі: стильні поєднання

Якщо ви хочете надати своєму образу з худі більше вишуканості та стилю, варто звернути увагу на кілька простих, але ефективних прийомів.

Один з найдієвіших способів - поєднання худі з класичним верхнім одягом. Елегантне пальто або строгий піджак миттєво перетворять casual-светр на частину витонченого ансамблю. Про це пише Радіотрек.

Стильні образи з худі. Джерело: Instagram Стильні образи з худі. Джерело: Instagram

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Важливу роль відіграє баланс пропорцій. Оберіть об'ємне худі та скомбінуйте його зі щільно прилеглими штанами або спідницею-олівцем. Такий контраст створить гармонійну та стильну композицію.

Стильні образи з худі. Джерело: Instagram Стильні образи з худі. Джерело: Instagram

Завершальним штрихом стане правильно підібране взуття. Високі підбори чи модні ботильйони не лише додадуть образу елегантності, але й допоможуть виразити вашу особистість через цікаве поєднання спортивного та класичного стилів.

Стильні образи з худі. Джерело: Instagram Стильні образи з худі. Джерело: Instagram

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