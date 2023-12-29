Як зберегти чистоту у передпокої взимку: дієвий лайфхак

Взимку талий сніг і бруд із взуття можуть стати справжнім випробуванням для чистоти передпокою. Однак, використовуючи просту хитрість, можна полегшити прибирання та захистити підлогу від забруднень.

Про це пише Telegraf.

Для цього вам знадобиться ємність, достатня для розміщення взуття, та каміння. Найкраще використовувати довгий пластмасовий лоток із невисокими бортиками. Наповніть лоток гравієм, галькою або іншим камінням. За бажанням, камінці можна покрити лаком для блиску.

Розмістіть лоток у передпокої біля дверей. Щоразу після повернення додому ставте в нього взуття. Сніг та бруд будуть танути, а вода стікатиме на дно лотка, не забруднюючи підлогу.

Також можна використовувати піддон або стару тацю замість лотка. Не забувайте мити їх раз на 1-2 тижні. Це набагато простіше, ніж щодня робити вологе прибирання у передпокої.

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Щоб зробити конструкцію ще більш ефективною, можна додати в ємність дренажний шар з піску або щебеню. Це допоможе швидко відводити воду та запобігти її застою.

Таким чином, ви можете легко та швидко вирішити проблему забруднень у передпокої взимку.

Нагадаємо, ми вже писали про прості та геніальні поради щодо прибирання, які має знати кожна господиня.

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