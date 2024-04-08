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Як зняти сліди втоми з обличчя після безсонної ночі: поради від модниць

Ціхоцька Марія

Як зняти сліди втоми з обличчя після безсонної ночі: поради від модниць

Втомлені від темних кіл під очима, тьмяного кольору обличчя і зневодненої шкіри? Не здавайтеся! Навіть у сучасному світі, де постійний стрес і недосипання стали нормою життя, можна виглядати свіжою та відпочившою.

New Beauty поділилися кількома дієвими порадами, які допоможуть вам замаскувати недоліки втомленої шкіри та сяяти красою.

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Контрастне вмивання:

  • Цей простий метод покращує кровообіг і зменшує набряк під очима.
  • Наповніть миску водою з льодом і занурте в неї обличчя на 20-30 секунд.
  • Низька температура звузить кровоносні судини, зменшить почервоніння і набряклість.
  • Після вмивання ваша шкіра отримає природний рум'янець і сяйво.

Консилер:

  • Ваш вірний друг у боротьбі з темними колами під очима.
  • При виборі консилера зверніть увагу на колір:
    • Для насичено фіолетового або синього відтінку підійдуть персиковий або теракотовий кольори.
  • Наносите консилер тонкими шарами, щоб нейтралізувати холодний відтінок втоми, а не перекрити його косметикою.

Патчі для очей:

  • Чудовий засіб для екстреного освіження.
  • Охолоджуючі патчі знімають набряки, освітлюють темні кола і розгладжують дрібні зморшки.
  • Використовуйте їх 10-15 хвилин вранці або протягом дня, щоб зняти сліди втоми.

Скраб для губ:

  • Сухі, потріскані губи не додають свіжості вашому образу.
  • Використовуйте м'який скраб 1-2 рази на тиждень, щоб видалити ороговілі клітини.
  • Не забудьте зволожити губи бальзамом після скрабування.

Правильний одяг:

  • Вдало підібраний одяг може підкреслити вашу красу і приховати недоліки.
  • Вибирайте одяг свіжих, пастельних кольорів, які підкреслять вашу природну красу.
  • Уникайте темних кольорів, які можуть підкреслити тьмяність шкіри.

Здоровий спосіб життя:

  • Не забувайте про те, що краса йде зсередини.
  • Здорове харчування, регулярні фізичні вправи і якісний сон – запорука сяючої шкіри та свіжого вигляду.

Пам'ятайте, що краса – це не лише про відсутність недоліків. Це про впевненість у собі, любов до себе і прийняття своєї природної краси.

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