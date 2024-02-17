Як зняти гель-лак у домашніх умовах, щоб не пошкодити нігті: корисні поради
Манікюр з гель-лаком тримається довго та має бездоганний вигляд, але іноді виникає потреба зняти його до планового візиту до майстра. Не завжди є можливість йти в салон, тому важливо знати, як зняти гель-лак в домашніх умовах.
Про це пише Главред.
Зняття гель-лаку за допомогою спеціального засобу:
- Купіть рідину для зняття гель-лаку в магазині косметики.
- Наріжте спонжі за розміром нігтів.
- Захистіть шкіру навколо нігтя кремом.
Процес:
Нанесіть рідину на спонж, прикладіть до нігтя та обмотайте фольгою та зачекайте 10-15 хвилин. Після цього зніміть фольгу та лак апельсиновою паличкою, починаючи від кутикули. Видаліть залишки лаку пилкою та бафом.
Зняття гель-лаку без спеціального засобу:
Спилювання пилкою:
Використовуючи пилку з абразивом 180/180 грит бережно спилюйте кольорове покриття, не зачіпаючи базу. Відшліфуйте нігті бафом.
Зняття гель-лаку без ацетону:
Сольова ванночка:
Розчиніть гель для миття посуду та чайну ложку солі/соди в теплій воді, потім занурте нігті в розчин на 15 хвилин. Після цього видаліть лак апельсиновою паличкою.При необхідності повторіть процедуру.
Догляд за нігтями після зняття гель-лаку:
Парафінотерапія:
Розплавте парафін на водяній бані та опустіть руки в парафін аби нанесіть 2-3 шари пензликом. Загорніть руки в целофан та рукавиці на 15-20 хвилин. Зніміть парафін, видаліть жир серветкою та нанесіть крем.
Ванночки з морською сіллю:
Додайте морську сіль в теплу воду та занурте руки в ванночку на 10-15 хвилин.
Пам'ятайте:
- Знімати гель-лак потрібно акуратно, щоб не пошкодити нігтьову пластину.
- Після зняття гель-лаку нігті потребують відновлення та зміцнення.
- Перед використанням будь-яких методів зняття гель-лаку рекомендується провести тест на алергічну реакцію.
Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за нігтями, щоб були міцними.
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