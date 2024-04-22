Як зняти гель-лак вдома без шкоди для нігтів: корисні поради від майстрів манікюру

Манікюр з гель-лаком має багато переваг, але й один суттєвий недолік: його складно зняти вдома, якщо немає під рукою спеціальних засобів або часу на відвідування майстра. Проте, не все так безнадійно! За допомогою підручних засобів та трохи терпіння ви цілком зможете позбутися гель-лаку самостійно. Про це пише Главред.

Зняття гель-лаку спеціальним засобом

Найпростіший спосіб зняти гель-лак - це використовувати спеціальний ремувер, який можна придбати в магазинах косметики.

Вам знадобиться:

Римувер для гель-лаку

Ватні диски

Фольга

Апельсинова паличка

Пилка для нігтів (абразивність 180/180)

Баф

Інструкція:

Наріжте ватні диски за розміром нігтів. Нанесіть ремувер на ватний диск і прикладіть до нігтя. Обмотайте ніготь фольгою, щоб щільно зафіксувати ватний диск. Залиште на 10-15 хвилин. Зніміть фольгу та ватний диск. За допомогою апельсинової палички акуратно видаліть розм'якшений гель-лак. Спилюйте залишки лаку пилочкою, рухаючись від кутикули до кінця нігтя. Відшліфуйте поверхню нігтя бафом.

Порада:

Перед нанесенням ремувера нанесіть на шкіру навколо нігтя жирний крем, щоб захистити її від агресивного впливу засобу.

Зняття гель-лаку без ремувера

Якщо під рукою немає спеціального ремувера, ви можете зняти гель-лак за допомогою звичайної пилочки.

Вам знадобиться:

Пилка для нігтів (абразивність 180/180)

Баф

Інструкція:

Спилюйте кольорове покриття гель-лаку пилочкою, рухаючись від кутикули до кінця нігтя. Не спилюйте базу! У важкодоступних місцях (біля валика і кутикули) притисніть пилку до залишків лаку й акуратно зчистіть. Відшліфуйте поверхню нігтя бафом.

Порада:

Щоб не перегріти нігтьову пластину, робіть перерви під час спилювання.

Зняття гель-лаку без ацетону

Для зняття гель-лаку без ацетону можна використовувати содовий або сольовий розчин.

Вам знадобиться:

Миска

Гель для миття посуду

Сіль або сода

Апельсинова паличка

Інструкція:

Приготуйте розчин: налийте в миску теплу воду, додайте кілька крапель гелю для миття посуду та чайну ложку солі або соди. Потримайте нігті в розчині 15 хвилин. За допомогою апельсинової палички видаліть розм'якшений гель-лак. Якщо лак важко відходить, додайте теплої води в миску та потримайте нігті ще трохи.

Порада:

Для кращого ефекту можна додати до розчину трохи олії.

Догляд за нігтями після зняття гель-лаку

Після манікюру з гель-лаком нігті потребують додаткового догляду, адже вони можуть стати ламкими та тьмяними.

Рекомендації:

Робіть ванночки з морською сіллю.

Використовуйте живильні креми та масла для нігтів.

Регулярно робіть обрізний або не обрізний манікюр.

Дайте нігтям "відпочити" від гель-лаку протягом 2-3 тижнів.

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