Як скласти футболку за 3 секунди: хитрий трюк

Простий трюк допоможе швидко та акуратно скласти футболки, що заощадить час та місце у шафі. Ваш одяг не буде м'ятися, а це приємний бонус.

Розробка цього методу потребує практики, але як тільки ви його опануєте, ви миттєво впораєтеся з купою білизни. Про це пише Mental Floss.

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Один із найпростіших трюків зі складанням футболок можна зробити менш ніж за три секунди. Почніть з того, що покладіть сорочку перпендикулярно собі на тверду рівну поверхню лицьовою стороною вгору, а вирізом вправо. На найдальшій від вас стороні одягу визначте три точки: середину плеча (точка B), середину бічного шва (точка A) і низ сорочки (точка C). Три точки повинні складати пряму лінію, що йде вниз по стороні одягу.

Щоб скласти сорочку, правою рукою затисніть точку B, а лівою – точку A. Підведіть точку B до точки C, а потім розведіть руки, щоб перевернути сорочку. Складіть сорочку на себе, коли ви кладете її назад на стіл. Ви можете побачити, як має виглядати процес, на відео нижче.

Удосконалення методу може потребувати певної практики, але як тільки ви його опануєте, ви зможете легко скласти футболку за лічені секунди. Оскільки процес дуже простий, його легко виконати, зосередившись на подкасті чи телевізійному шоу, що відтворюється у фоновому режимі, а зробить роботу легшою.

Нагадаємо, що любителі екологічного та натурального прибирання рекомендують використовувати туалетний папір та оцет для чищення туалетів.

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