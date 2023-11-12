Як вершкове масло впливає на здоров'я: відповідь нутриціолога

Як вершкове масло впливає на організм

Вершкове масло – це продукт, який користуються практично щодня для приготування бутербродів та випічки. Проте важливо вміти відрізнити якісне вершкове масло від підробки, особливо, коли мова йде про домашні умови.

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Нутриціологиня поділилася корисною інформацією про вершкове масло виданню "Патріоти України" та розкрила, скільки його можна споживати.

"Вершкове масло славиться своєю унікальною складовою – масляною кислотою, яка має протизапальні властивості та використовується при лікуванні захворювань, таких як хвороба Крона, що характеризується хронічним запальним процесом у ШКТ", – пояснила нутриціологиня.

Експертка також наголосила, що вершкове масло належить до продуктів з високим вмістом насичених жирів, які сприяють виділенню жовчі. Крім того, воно багате вітаміном А, а також містить в значній кількості вітаміни D, E, B12.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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