Як злити воду з пральної машинки, якщо вимкнули світло

За минулої зими багатьом українцям власного досвіду довелося стикнутися з тим, що електропостачання може відключитися в будь-який момент, а це може бути особливо неприємно, коли прання вже розпочалося.

Aktualno.pro пропонує правила взаємодії з пральними машинами під час блекауту. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути неприємностей та зберегти якість прання, навіть у непередбачуваних ситуаціях із відключенням електропостачання.

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Відключіть пральну машину: Витягніть штекер з розетки, щоб захистити прилад від перепадів напруги.

Поверніть штекер в розетку лише після того, як електропостачання відновиться. Дочекайтеся стабілізації напруги. Запустіть програму полоскання та віджим: Після відновлення електроенергії, запустіть цю програму на пральній машині. Якщо відключення триває: У разі коротших перерв у роботі необов'язково зливати воду з машини.

При довшому відключенні використовуйте такий підхід: Вимкніть машинку з розетки. Підстеліть одноразову пелюшку або старий рушник під неї. Знайдіть зливну трубку та вийміть її, спустивши рідину в ємність. Після зливання води закрийте трубку та поверніть на місце.

Якщо дверцята заблоковані: Використовуйте аварійний трос або шнурок поруч із зливним фільтром.

Якщо немає аварійного троса, використовуйте мотузку, проклавши її в отвір між корпусом та люком.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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