Як приховати зморшки за допомогою макіяжу

З часом наша шкіра змінюється, стаючи більш тонкою та схильною до зморшок. Це природний процес, але це не означає, що потрібно відмовлятися від макіяжу! Завдяки правильним технікам та засобам ви можете підкреслити свою природну красу, приховати вікові зміни та надати шкірі свіжого вигляду.

Відомий візажист Скот Барнс, який працював з такими зірками, як Дженніфер Лопес, Гвінет Пелтроу та Джуліанна Мур, поділився декількома секретами, які допоможуть вам створити бездоганний макіяж для зрілої шкіри. Про це пише Oboz.

Зволоження – це основа

Незалежно від віку, зволоження є ключовим етапом у догляді за шкірою. Для зрілої шкіри воно стає ще більш важливим, адже зволожена шкіра виглядає гладкою, свіжою та молодшою, а макіяж на ній лягає рівномірно та тримається довше.

Барнс рекомендує використовувати лікувальний бальзам-стік для обличчя, який чудово зволожує шкіру, особливо в зоні під очима. За його словами, цей продукт чудово підходить для Дженніфер Лопес, адже завдяки йому її макіяж залишається бездоганним протягом усього дня.

Розширюйте горизонти макіяжу

Не обмежуйтеся макіяжем лише обличчя! Наносьте зволожуючі та декоративні засоби також на шию та груди. Це допоможе створити більш гармонійний образ та приховати вікові зміни.

Стійкість – понад усе

При виборі тонального крему віддавайте перевагу стійким формулам, які забезпечують бездоганне покриття без підкреслення тонких зморшок. Також ви можете змішати тональний крем з невеликою кількістю зволожуючого крему, щоб зробити текстуру більш легкою та підсвітити зрілу шкіру.

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Підкресліть контури

Створення чітких контурів обличчя за допомогою бронзера та хайлайтера допоможе вам підкреслити природну структуру кісток та створити свіжий та оновлений образ. Контуринг особливо корисний для підкреслення лінії щелепи, яка може втрачати чіткість з віком.

Тепліші відтінки – ваш друг

При виборі кольорової гами для макіяжу віддавайте перевагу теплим відтінкам. Холодні тони можуть здаватися жорсткими на зрілій шкірі, а теплі рум'яна та бронзер додадуть вашому обличчю свіжості та молодості.

Не забудьте про консилер

Жінкам старше 40 років Барнс рекомендує використовувати консилери рожевих відтінків. Вони ефективно нейтралізують сині та фіолетові кола під очима. Для темної шкіри підійдуть консилери з персиковим, рожевим, оранжевим або червоним тоном.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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