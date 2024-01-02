Як зекономити на тональному кремі: дієвий лайфхак

Щодня ми використовуємо косметичні засоби, які поступово закінчуються. У деяких випадках це пов'язано з тим, що упаковка не дозволяє використати весь продукт. Наприклад, у банці з-під тональному кремі часто залишається багато засобу, який неможливо дістати через помпу.

Про це пише Gazeta.

Щоб уникнути подібних ситуацій, можна скористатися хитрістю, яка допоможе використовувати тональний крем до останньої краплі.

Етапи

У флакон із тональною основою налийте трохи гарячої кип'яченої води. Добре струсніть закриту баночку, поки тональний крем не відійде від стін. Вилийте суміш у порожній контейнер. Зачекайте, поки вода випарується, і зніміть плівку, яка утворилася на поверхні тонального засобу.

Результат

У результаті ви отримаєте практично новий тональний крем, який можна використовувати далі.

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Важливі моменти

Використовуйте гарячу воду, але не киплячу. Це допоможе тональному крему відійти від стінок, але не пошкодить його.

Не переборщіть з кількістю води. Досить додати кілька столових ложок.

Не забудьте зняти плівку з поверхні тонального засобу після того, як вода випарується. Вона може містити залишки води, які можуть зіпсувати косметику.

Цей нехитрий спосіб допоможе вам економити на покупці нового тонального крему і використовувати косметику раціонально.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно наносити тональний крем.

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