Як заощадити енергію, поклавши газету в морозилку

Морозильна камера є одним з найважливіших побутових приладів у кожному домі. Вона дозволяє зберігати їжу свіжою протягом тривалого часу.

Однак морозильні камери також можуть бути досить енергоємними. Якщо ви хочете заощадити електроенергію, використовуючи морозильну камеру, є кілька речей, які ви можете зробити. Однією з них є використання газети, пише видання SantePlus.

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Газета може допомогти заповнити порожній простір у морозильній камері. Це важливо, оскільки морозильна камера найкраще стабілізує свою температуру, коли вона заповнена на ¾. Повна морозильна камера залишає менше місця для проникнення теплого повітря, коли ви відкриваєте дверцята, заощаджуючи енергію.

Експерт із заощаджень Сем Вілланс рекомендує домогосподарствам перенести їжу на зовнішні сторони морозильної камери та заповнити середній простір газетою. При цьому морозильна камера заповнюється на ¾ від максимальної місткості.

Ось ще кілька порад щодо заощадження електроенергії за допомогою морозильної камери:

Встановлюйте морозильну камеру у правильному місці. Не ставте її поряд з джерелом тепла, таким як радіатор, плита, духовка чи навіть сушарка.

Не притискайте морозильну камеру до стіни. Потрібен простір для вентиляції.

Регулярно розморожуйте морозильну камеру. Шар інею товщиною 3 мм може підвищити споживання енергії на 30%.

Не залишайте дверцята морозильної камери відкритими.

Дайте їжі охолонути або нагрітися, перш ніж поміщати її в морозильну камеру.

Виконуючи ці прості поради, ви можете заощадити електроенергію та гроші, а також допомогти навколишньому середовищу.

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