Як зробити випічку рум‘яною, як у кондитерській: корисні поради для господинь
Ароматні булочки, пироги, хліб - це лише деякі з різноманітних видів випічки, які можна приготувати вдома. Щоб випічка вийшла рум'яною і красивою, її необхідно змащувати перед тим, як відправити в духовку.
Якщо все зроблено правильно, випічка вийде, як у кондитерській. Коли, як та чим змащувати випічку підкаже Pixelinform.
Яйце з водою
Це найпопулярніший варіант, який використовується для змащування випічки. Для цього потрібно змішати одне середнє яйце з великою ложкою води до однорідної консистенції. Отриманою сумішшю змащують верхню частину випічки. Яйце з водою надає випічці апетитну золотисту скоринку.
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Яйце з вершками або молоком
Якщо ви хочете отримати випічку з матовою скоринкою, можна використовувати суміш з одного яйця і двох ложок вершків або молока. Вершки або молоко надають випічці ніжний аромат і смак.
Оливкова олія
Оливкова олія - це ідеальний варіант для змащування випічки веганів і для пісної випічки. Олія надає випічці красивий золотистий відтінок.
Коли змащувати випічку
Змащувати випічку потрібно за 5-10 хвилин до того, як відправити її в духовку. Це потрібно для того, щоб суміш, якою змащують випічку, встигла вбратися в тісто і не підгоріла в духовці.
Поради для змащування випічки
- Для змащування випічки краще використовувати кулінарну кисть. Це дозволить рівномірно розподілити суміш по поверхні випічки.
- Якщо ви використовуєте яйце, краще брати яйце кімнатної температури. Це дозволить суміші краще вбратися в тісто.
- Якщо ви використовуєте оливкову олію, краще використовувати нерафіновану олію. Це додасть випічці більш насичений аромат.
Слідуючи цим простим порадам, ви зможете приготувати рум'яну і красиву випічку.
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