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Суспільство

Як зробити волосся дзеркально-гладеньким: рецепт домашньої маски

Ціхоцька Марія

Як зробити волосся дзеркально-гладеньким: рецепт домашньої маски

Власники кучерявого волосся знають, скільки клопоту воно може доставляти. Неслухняні пасма псують зачіску, пухнаться і втрачають блиск. На щастя, є доступні та ефективні способи приборкати кучері, не витрачаючи гроші на дорогі салонні процедури.

Про це пише Super Express.

  1. Ополіскування з яблучним оцтом:
  • Змішайте 2 склянки теплої води з 2 столовими ложками яблучного оцту.
  • Після миття волосся нанесіть ополіскувач на пасма, потім змийте прохолодною водою.
  • Використовуйте 2 рази на тиждень для блиску та гладкості волосся.
  1. Маска з рисового борошна та насіння льону:

Приготування:

  • Змішайте 200 мл води, 1 столову ложку рисового борошна, 1 чайну ложку лляного насіння та 1 чайну ложку оливкової олії.
  • Підігрійте суміш протягом 2 хвилин,постійно помішуючи.
  • Процідіть і дайте охолонути.

Використання:

  • Нанесіть маску на волосся після миття та кондиціонування.
  • Ретельно розподіліть по пасмам і залиште на 40 хвилин.
  • Змийте теплою водою.
  • Висушіть волосся як завжди.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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Суспільство