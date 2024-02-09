Як зробити волосся дзеркально-гладеньким: рецепт домашньої маски
Як зробити волосся дзеркально-гладеньким: рецепт домашньої маски
Власники кучерявого волосся знають, скільки клопоту воно може доставляти. Неслухняні пасма псують зачіску, пухнаться і втрачають блиск. На щастя, є доступні та ефективні способи приборкати кучері, не витрачаючи гроші на дорогі салонні процедури.
Про це пише Super Express.
- Ополіскування з яблучним оцтом:
- Змішайте 2 склянки теплої води з 2 столовими ложками яблучного оцту.
- Після миття волосся нанесіть ополіскувач на пасма, потім змийте прохолодною водою.
- Використовуйте 2 рази на тиждень для блиску та гладкості волосся.
- Маска з рисового борошна та насіння льону:
Приготування:
- Змішайте 200 мл води, 1 столову ложку рисового борошна, 1 чайну ложку лляного насіння та 1 чайну ложку оливкової олії.
- Підігрійте суміш протягом 2 хвилин,постійно помішуючи.
- Процідіть і дайте охолонути.
Використання:
- Нанесіть маску на волосся після миття та кондиціонування.
- Ретельно розподіліть по пасмам і залиште на 40 хвилин.
- Змийте теплою водою.
- Висушіть волосся як завжди.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.
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