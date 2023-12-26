Як зробити універсальний чистячий засіб з апельсинових шкірок

Після новорічних свят у багатьох будинках залишається багато апельсинової шкірки. Не варто її викидати, адже вона може стати в нагоді як натуральний засіб для чищення кухні.

Про це пише Апостроф.

Апельсинова шкірка містить лимонну кислоту, яка є природним розчинником жиру. Крім того, вона має антибактеріальні властивості.

Для приготування натурального миючого засобу з апельсинової шкірки знадобляться такі інгредієнти:

Жменя апельсинової шкірки

2 столові ложки соди

1/4 склянки оцту

Спосіб приготування:

Очистіть апельсинову шкірку від білої м'якоті. Обробіть шкірку содою та водою. Подрібніть шкірку до стану порошку. Пересипте порошок у ємність і додайте соду та оцет. Закрийте ємність харчовою плівкою і настоюйте 3 доби. Після закінчення часу перелийте розчин у ємність з розпилювачем.

Для чищення кухонної поверхні розбавте концентрат водою у співвідношенні 1:5.

Цей засіб можна використовувати для чищення плити, духовки, раковини, а також для миття посуду. Він не має різкого запаху і не містить шкідливих хімічних речовин.

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Ось кілька порад щодо використання апельсинового миючого засобу:

Для чищення жирних поверхонь дайте засобу настоятися на поверхні протягом 10-15 хвилин.

Якщо ви хочете видалити наліт з посуду, використовуйте засіб у теплому вигляді.

Для дезінфекції кухонної поверхні додайте в розчин кілька крапель ефірного масла.

Апельсинова шкірка - це не тільки смачний продукт, але й корисний засіб для чищення. Використовуючи її, ви зможете швидко та ефективно очистити свою кухню, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

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