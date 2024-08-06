Як зробити вії пишними з будь-якою тушшю

Найефективніший спосіб підкреслити погляд - це акцентувати вії. Маскара розмежовує їх та оптично розширює очі. Якщо випробувані популярні марки не виправдали рекламних обіцянок щодо неймовірного подовження, не впадайте у відчай.

Фахівці постійно діляться дієвими порадами для створення ефекту штучних вій. Спробуйте застосувати пензлик дещо нетрадиційно.

Багато хто, розчарувавшись у брендах, звертається до накладних вій. Їхня перевага в тому, що вони практично не впливають на природні вії, оскільки стрічка прилягає до шкіри трохи вище лінії росту. Проте клей для фіксації та матеріали самих вій можуть спричинити подразнення та алергію.

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Один простий трюк допоможе досягти ефекту накладних вій без додаткових засобів.

TikTok-користувачка Тейлор Тріплер зібрала майже мільйон переглядів, заявивши про помилку, яку ми робимо при нанесенні туші.

У короткому відео Тейлор поділилася своїм альтернативним методом. Вона стверджує, що освоїла кращий спосіб нанесення туші ще в школі і з тих пір залишається йому вірною. Протягом років багато хто робив їй компліменти, вважаючи, що вона носить накладні вії.

Тейлор радить не закручувати паличку в тюбику, а буквально вичерпувати нею засіб.

Щіточку слід тримати вертикально, проводячи нею вліво-вправо вздовж основи верхніх вій, щоб переконатися, що жодна ділянка не пропущена, і всі вії покриті тушшю.

Пройшовшись кілька разів туди-сюди, варто повернути щіточку боком і нанести туш по довжині вій, як зазвичай.

До речі, візажисти рекомендують спробувати техніку під умовною назвою "mascara cocktailing". Йдеться про використання кількох щіточок для надання віям додаткового об'єму, довжини та чіткості. Детальніше про цей метод можна дізнатися в окремому матеріалі.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.

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