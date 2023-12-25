Як зробити передноворічне прибирання швидшим та ефективнішим: 5 дієвих лайфхаків

Передсвятковий час - це період, коли хочеться встигнути все: і подарунки купити, і робочі справи закрити, і смачні страви приготувати, і вдома прибрати. Щоб генеральне прибирання не віднімало у вас багато часу та сил, скористайтеся нашими порадами.

Про це пише Telegraf.

Плануйте

Перш ніж приступати до прибирання, складіть план. Це допоможе вам визначити, які приміщення та поверхні потрібно очистити, і в якій послідовності.

Розбийте процес на етапи

Не намагайтеся прибрати все відразу. Розбийте процес на етапи, наприклад, на такі:

Прибирання пилу

Миття підлог

Прибирання ванної кімнати

Прибирання кухні

Прибирання інших приміщень

Використовуйте лайфхаки

Існує багато лайфхаків, які допоможуть вам зробити прибирання більш ефективним. Ось кілька з них:

Додайте в воду для миття підлоги трохи кондиціонера для білизни. Це допоможе зменшити статичну електрику, і пил буде менше накопичуватися.

Натріть скло та дзеркала зім'ятими газетами. Це допоможе уникнути появи розводів. Однак перед цим варто натерти скло вологою ганчіркою.

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Не забувайте про регулярність

Щоб генеральне прибирання не було таким складним, регулярно прибирайте вдома. Це допоможе вам підтримувати чистоту і порядок і не витрачати багато часу на генеральне прибирання.

Не бійтеся делегувати

Якщо у вас є можливість, делегуйте частину прибирання іншим членам сім'ї або друзям. Це допоможе вам заощадити час і сили.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити генеральне прибирання більш ефективним і швидшим.

Нагадаємо, ми вже писали, як скоротити час на прибирання.

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