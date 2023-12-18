Як зробити рушники м'якими після прання за допомогою гліцерину

Як випрати рушники, щоб вони залишилися м'якими

М'які рушники – це запорука комфорту та затишку. Але що робити, якщо після прання вони стають жорсткими? Спробуйте цей простий лайфхак, і ви побачите, що ваші рушники будуть знову м'якими та ніжними.

Жорстка вода – це головна причина, чому рушники втрачають свою м'якість. У жорсткій воді погано розчиняються навіть м'які засоби для прання, тому вони погано виполіскуються з ворсинок рушників, пишуть Патріоти України.

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Щоб зробити рушники м'якими, можна використовувати звичайний гліцерин, який продається в аптеці. Одна чайна ложка гліцерину, додана разом із кондиціонером під час прання, зробить рушники м'якими та ніжними.

Гліцерин пом'якшує воду та тканину, а також запобігає утворенню відкладень на матеріалі. Крім того, він полегшує прасування одягу та зменшує статичну електрику.

Отже, щоб зробити рушники м'якими, потрібно:

Додати 1 чайну ложку гліцерину в пральну машину разом із кондиціонером.

Якщо ви не хочете використовувати кондиціонер, додайте 2 чайні ложки гліцерину в пральну машину замість нього.

Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії до гліцерину, щоб надати рушникам приємного аромату.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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