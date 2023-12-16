Як зробити підв‘ялу моркву твердою: господині поділились лайфхаком

Довгий час зберігання в холодильнику або ящику може призвести до того, що овочі втрачають свою пружність і хрустку текстуру. Особливо це стосується моркви. Щоб повернути їй колишню свіжість, можна скористатися простою хитрістю.

Про це пише ТСН.

Що вам знадобиться:

Картопля

М'які овочі (морква, селера, огірки, патисони тощо)

Інструкція:

Очистіть картоплю і наріжте її на невеликі кубики. Помістіть картоплю і м'які овочі в миску. Залийте овочі холодною водою і залиште на 30 хвилин. Після закінчення часу злийте воду і промийте овочі.

Як це працює?

Картопля містить крохмаль, який допомагає відновити твердість овочів. Коли овочі вимочуються в холодній воді з картоплею, крохмаль з картоплі проникає в їхні клітини, роблячи їх більш соковитими і хрусткими.

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Поради:

Для більшого ефекту ви можете додати в воду кілька крапель лимонного соку. Лимонний сік допоможе нейтралізувати крохмаль і зробити овочі ще більш хрусткими.

Якщо овочі сильно зів'яли, ви можете залишити їх у воді на довше, наприклад, на 1 годину.

Нагадаємо, ми вже писали, як замаринувати моркву в банці.

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