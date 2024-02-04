Як зробити ґрунт для розсади придатним для вирощування рослин

Навіщо додавати в ґрунт для розсади пісок

Вже січень, а це значить, що час готуватися до нового дачного сезону! Вирощування розсади – важливий етап, адже від нього залежить майбутній урожай. І, окрім якісного насіння, важливу роль відіграє ґрунт.

Додавання піску – це простий і ефективний спосіб покращити ґрунт для розсади. Завдяки цьому ваша розсада буде рости здоровою та міцною, а ви отримаєте хороший урожай, пише "На пенсії".

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Земля для розсади повинна бути легкою, пухкою, повітропроникною та поживною, а також добре тримати вологу. Як же покращити її характеристики?

Навіщо це робити?

Пісок – чудовий розпушувач. Він робить ґрунт більш пухким, що покращує доступ повітря та вологи до коріння розсади.

Він робить ґрунт більш пухким, що покращує доступ повітря та вологи до коріння розсади. Пісок покращує прогрівання ґрунту. Це важливо для раннього розвитку розсади.

Це важливо для раннього розвитку розсади. Пісок робить ґрунт більш стійким до пересихання.

Як використовувати пісок для розсади?

Найкраще використовувати річковий або будівельний пісок. Кар'єрний пісок не рекомендується, адже він може бути занадто щільним і містити багато глини.

Пісок додають до ґрунту в співвідношенні 1:5 (одна склянка піску на п'ять літрів ґрунтосуміші).

Пісок можна змішати з іншими компонентами ґрунтосуміші, наприклад, з торфом, перегноєм або компостом.

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