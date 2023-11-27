Як зробити пілінг з алое-вера в домашніх умовах: поради косметологів

Щоб надати шкірі сяючого та доглянутого вигляду, ніби після салону, не обов’язково витрачати великі суми грошей, пише Ukr.Media.

Надати шкірі доглянутого вигляду може алое-вера. Ложкою або ножем зішкребіть м'якоть алое з його шкірки, перед тим розрізавши лист навпіл, змішайте з цукром або содою, також можна додати краплю улюбленої ефірної олії.

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Змішайте все в кашкоподібну масу і обробіть шкіру обличчя втираючими рухами, промийте водою і нанесіть живильний крем або маску.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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