Як зробити чоловіку комплімент: список дієвих фраз

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Іноді в низці проблем і турбот ми забуваємо про один простий, але дуже ефективний засіб, який допомагає значно покращити життя. Про слова, які лікують, радують, підносять. Похвала приємна як жіночому, так і чоловічому підлозі. Головне - вміти правильно підібрати вирази і відзначити те, що гідно позитивної оцінки.

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В нашей статье мы расскажем, какие комплименты говорить мужчине. А также дадим примеры фраз, которые вдохновят и подчеркнут качества его личности.

Зачем говорить комплименты мужчине

Невозможно представить себе женщину, которая бы не любила комплименты. Независимо от возраста, характера и личных качеств, всем нравится, когда их достоинства подмечены окружающими. А как обстоят дела с сильным полом? Должна ли делать женщина комплимент мужчине?

Ответ однозначный — да. Как говорил Оскар Уайльд, "женщину никогда нельзя обезоружить комплиментом, мужчину — всегда". Искренняя похвала — это, по сути, фиксация достоинств человека. Какой бы суровый и сдержанный он ни был, приятные слова вызовут смущённую улыбку, и ему точно будет приятно.

Сильный пол чувствителен к словесным поощрениям. И в этом есть психологическая подоплёка: делая красивые комплименты парню, девушка взращивает в нём уверенность, целеустремлённость, желание носить её на руках. Потому что мужчинам нужно подтверждение: "Я всё делаю правильно!". В детстве это задача мамы, а во взрослом возрасте — любимой женщины.

Что будет, если мужчину не хвалить? Его самооценка постепенно упадёт до минимума. Ведь ему приходится жить/встречаться/любить ту, которая его не особо ценит. Отсутствие внешнего подкрепления самооценки может вызвать комплексы, плохо отразиться на природной мужественности. Тогда как простые и милые комплименты парню творят чудеса: он расправляет крылья, чувствует, что наконец его качества личности оценены по достоинству.

Ещё похвалу можно использовать, как жест поддержки. В трудной жизненной ситуации это необходимые слова. Отметив, что такой умный и достойный человек обязательно найдёт выход из положения, вы придадите ему сил для решительных действий. Но перед тем как сделать комплимент парню, подумайте, как правильно его выразить. У хорошей похвалы есть всего два критерия — искренность и уместность.

Какие комплименты любят мужчины

Большое значение имеет цель похвалы. Чего именно вы хотите добиться, делая комплименты парню? И здесь не стоит говорить о манипуляции. Ведь любой диалог имеет свою цель. И комплимент, как вид вербальной коммуникации, не исключение. Поэтому ориентируйтесь на ту задачу, которую призвана решить похвала. Если подберёте правильные слова — у вас всё получится.

Также нужно ориентироваться на особенности человека. Подумайте, какой комплимент можно сделать парню с эмоциональным, романтичным характером. Наверняка чувственный и нежный. А что сказать уверенному в себе бизнесмену? Конечно же, оценить его лидерские качества и предприимчивость. Принцип простой: берёте любое из имеющихся качеств личности, слегка гиперболизируете его и выдаёте комплимент.

Как делать комплименты мужчине, но не переборщить с преувеличением его достоинств? Просто контролируйте сказанное. Если он субтильного телосложения и занялся спортом, то не стоит говорить, что он похож на Дуэйна Джонсона. Отметьте его старательность и то, что уже заметны первые результаты. Так вы вдохновите парня, а не оттолкнёте грубой лестью.

Мужчины любят те комплименты, которым верят. Иногда они могут даже "подтягивать" действительность под тот образ, который создаёт его женщина. Трус может стать смельчаком. Сорвиголова — надёжным мужем и отцом и так далее. Всё зависит от глубины женской веры в него. Поэтому зная, как сделать комплимент мужчине с прицелом на грандиозную цель, вполне реально её достичь.

Тонкий комплимент мужчине или пассивная агрессия?

Словесная похвала должна быть сформулирована так, чтобы адресат её правильно понял. Иначе можно наткнуться на неожиданную реакцию и даже вызвать негатив к себе. Вы можете делать комплименты мужчине с юмором, но убедитесь, что он с вами на одной волне. И точно поймёт, что вы не хотели его задеть.

Особенно нужно осторожничать во время знакомства — когда вы ещё недостаточно хорошо знаете друг друга.

Люди не всегда отдают отчёт, что в своих комплиментах выражают злую иронию. А это уже не позитивное подкрепление, а пассивная агрессия.

Для справки: пассивная агрессия — это подавленный гнев, выраженный самыми разными способами. Её проявляют, когда не могут прямо выразить свои претензии. Выглядит она, как завуалированное хамство.

Примеры таких комплиментов мужчине:

"Ты мой толстячок ненаглядный" — подчёркивание недостатков фигуры.

"Вася глупее тебя, а у него и машина, и дом, и свой бизнес" — неудачное сравнение.

"Борода тебе к лицу, особенно седая и с залысинами" — плохо скрытая грубость.

Такие фразы унижают и оскорбляют человека. Сначала он может и не понять их истинного смысла, но обдумав, придёт к правильному выводу. И наверняка отплатит тем же. Поэтому не стоит прибегать к пассивной агрессии. Делайте правильные комплименты мужчинам, чтобы вдохновить и поддержать, а не унизить и оскорбить.

ТОП-100: список комплиментов мужчине

Иногда хочется сказать человеку что-то приятное, а как это выразить — непонятно. В такой ситуации стоит выбирать нейтральную похвалу. Ту, что будет однозначно и правильно воспринята.

Лучше всего формировать комплименты мужчине своими словами. Так они будут персонализированными и искренними. Но также неплохо бы знать, за что и как именно можно похвалить человека. Даже если вы не запомните конкретные формулировки, то как минимум будете знать, какие качества можно отметить. И точно увидите благодарный блеск в глазах любимого.

Читайте наш ТОП-100 комплиментов мужчине с разбивкой на 10 качеств.

Внешность

Ошибочно считать, что мужской пол не заморачивается собственным внешним видом. Особенно в наше время, когда парням доступны и стильная одежда, и спортзалы, и услуги салонов красоты. Но даже если ваш визави не уделяет много внимания своему внешнему облику, его природные данные грех не отметить.

Какой вы можете сделать комплимент мужчине о внешности:

1. "У тебя глаза красивого зелёного (свой вариант) цвета".

2. "Мне приятно идти рядом с таким красавчиком".

3. "Новая причёска? Идеальная, ты мне напоминаешь какого-то актёра".

4. "Твоя улыбка сводит с ума. Я словно под гипнозом".

5. "Обожаю твои веснушки. Моё ж ты солнышко!".

6. "Зачем парню быть настолько красивым?".

7. "А душа у тебя такая же красивая, как и внешность?".

8. "В тебе всё не просто гармонично, а идеально!".

9. "Ты принц из самой романтичной сказки".

10. "Этот пиджак (свой вариант) подчёркивает твои сильные плечи".

Человеческие качества, доброта

Оценка моральных качеств сближает людей: если у вас общие взгляды и мироощущение, значит, вам точно по пути. К тому же это способ отметить какие-то хорошие дела, правильные поступки.

Несколько красивых комплиментов парню:

11. "У тебя такое доброе сердце. Я в приятном шоке".

12. "Никогда не сомневалась в твоей порядочности".

13. "Я знаю, что ты поступишь правильно. Ты всегда так делаешь".

14. "Этот поступок (свой вариант) покорил меня. Ты суперчеловечище!".

15. "Горжусь тем, что ты сделал (свой вариант). Мало кто на такое бы решился".

16. "Твоя душа такая чистая".

17. "Не видела ещё людей с таким большим сердцем".

18. "Хочу быть похожей на тебя. Ты отличный пример для подражания".

19. "Я доверяю тебе сильнее, чем себе".

20. "Ты достоин самого лучше в этой жизни".

Мужественность

Лучший способ вселить уверенность и зарядить силами для борьбы с трудными обстоятельствами — сказать парню комплименты по поводу его мужественности и смелости.

21. "Я с тобой чувствую спокойствие и защищённость".

22. "Твоя мужественность такая сексуальная".

23. "Мне бы твою храбрость!".

24. "Без тебя ни за что не справлюсь".

25. "Здорово у тебя получилось осадить обидчика (свой вариант)".

26. "Сильный характер и сильный дух — в тебе это всё сочетается".

27. "Только тебе под силу сделать это (свой вариант)".

28. "Твои смелость и мужественность не поддаются сомнению".

29. "Настоящий мужчина, каких мало".

30. "Ты справишься, я уверена. Ещё и не такие проблемы решал".

Ум

Стоит ли сказать парню комплименты по поводу его ума? Конечно же, да. Ведь высокие интеллектуальные способности человека нельзя не заметить. С первых минут становится понятно, что перед вами образованная и всесторонне развитая личность. Что уж говорить о близких отношениях с тем, кто имеет острый ум, смекалку, эрудицию и жизненный опыт.

Как сделать комплимент умному мужчине:

31. "Твой интеллект безграничен".

32. "С самыми сложными задачами — к тебе. Ты точно поможешь".

33. "Ты гармоничная личность: ум и внешность редко сочетаются".

34. "Твой мозг, как самый продвинутый компьютер".

35. "Как приятно общаться со столь умным человеком".

36. "Что бы я ни сказала, чувствую, что ты уже это знаешь. Как тебе это удаётся?".

37. "Ты так глубоко разбираешься в проблеме".

38. "Интересное у тебя мышление. Я заинтригована".

39. "Ты смог применить свой интеллект".

40. "Не устаю удивляться твоему уму".

Галантность

Если ваш мужчина — джентльмен, считайте, что вы выиграли приз в лотерею. Сегодня галантность стала редкостью. И в по-настоящему обходительного мужчину трудно не влюбиться с первого взгляда.

Не скупитесь на комплименты парню, который умеет красиво за вами ухаживать.

41. "Ты словно из другой эпохи или из книжных романов".

42. "Ты предвосхищаешь мои ожидания".

43. "Ты отличный спутник в любом обществе — умеешь себя подать".

44. "Мне завидуют подруги — ты такой обходительный".

45. "Твои манеры вызывают восторг".

46. "Рядом с тобой я чувствую себя настоящей леди".

47. "Мне очень приятно твоё внимание".

48. "Где ты учился хорошим манерам? Пошлю букет цветов твоим учителям".

49. "Ты воплощение идеального мужчины".

50. "За мной никто так красиво не ухаживал".

Эмоциональность, эмпатия

Какой комплимент сделать мужчине, который глубоко чувствует вас — ваши переживания, мысли, надежды и мечты? Ему хочется сказать что-то очень душевное и милое. Например:

51. "Ты отражение меня. Точно знаешь, чего я хочу".

52. "Ты настолько глубокий человек, что хочется тебя рассматривать, как прекрасную картину".

53. "Ты единственный в мире, кто меня понимает".

54. "Моё сердце в твоих заботливых руках. И это лучшее для него место".

55. "Как чутко ты реагируешь на моё настроение".

56. "Как тебе удаётся исполнять мои мечты ещё до того, как я начала мечтать?".

57. "Умеешь читать мысли? Я и не сомневалась".

48. "Ты хранилище моих секретов".

49. "Ты моё зеркальное отражение".

50. "Твои эмоции — как увлекательное кино. Мне очень интересно за ними наблюдать".

Хозяйственность

Даже если ваш спутник не сильно любит работу по дому, прибитая полочка или отремонтированная розетка — повод похвалить его за старания. Какие же комплименты любимому мужчине можно сделать в связи с его хозяйственностью:

61. "Как здорово у тебя получилось. Сработал как профессионал".

62. "У тебя золотые руки".

63. "Сложно было? Даже не верится. Ты так умело всё делаешь".

64. "Видно, что в доме есть хозяин".

65. "Твоя аккуратность вызывает восторг".

66. "Даже не думала, что кто-то любит чистоту больше меня".

67. "И где у тебя силы находятся ещё и на домашние хлопоты?".

68. "Не доверю никому эту ответственную задачу (свой вариант). Только тебе".

69. "Я без тебя не справлюсь".

70. "Ты главный организатор уюта в доме".

Родительские качества

Быть хорошим отцом — нелёгкая работа. И если у вашего мужа это получается, не оставляйте это незамеченным. Особенно важна ваша похвала в самом начале родительского пути. Какой комплимент сделать парню, который стал отцом:

71. "Наш малыш — продолжение тебя. И это лучший твой подарок ему".

72. "Как заботливо ты ухаживаешь за ребёнком".

73. "Сын (дочь) не может без тебя и часа".

74. "Ты будешь отличным примером для подражания".

75. "Только ты сможешь воспитать в нашем ребёнке силу духа, порядочность и ответственность".

76. "Ты заслуживаешь звания "Самый лучший папа в мире"".

77. "Ребёнок берёт от тебя всё самое лучшее".

78. "Как у тебя так ловко получается справляться с памперсом?".

79. "В улыбке ребёнка я вижу тебя, твои черты. Это нереально круто!".

80. "Малыш успокаивается только в твоих сильных и тёплых руках".

Успешность, целеустремлённость

Уверенным в себе и успешным людям тоже нужна похвала — не меньше, чем остальным. Они буквально расцветают, слыша искренние слова восхищения от близких. Следующие красивые комплименты — мужчине, который многого добился в жизни:

81. "Твои достижения — повод для гордости".

82. "Ты доказал, что сможешь горы свернуть ради своих целей".

83. "Твоё упорство достойно похвалы".

84. "Нет в мире задачи, которую бы ты не решил".

85. "Как удивительно в тебе сочетаются ум, целеустремлённость и ответственность".

86. "Я буду счастлива, если наши дети добьются хотя бы половины того, что сделал ты".

87. "Горжусь тобой!".

88. "Мне приятно видеть, как тебя все уважают".

89. "Твой авторитет не поддаётся сомнению".

90. "Я бы мечтала иметь такого начальника (свой вариант), как ты".

Сексуальная сфера

Ну и самые милые комплименты парню касаются интимной жизни. Это сфера, в которой обострены чувства, поэтому нужно крайне бережно выбирать слова.

Но вернёмся к комплиментам:

91. "Ты умеешь доставить неземное удовольствие женщине".

92. "Мне никогда так не было хорошо в постели".

93. "От страсти к тебе я теряю голову".

94. "Наш секс меня никогда не утомляет".

95. "После близости с тобой у меня словно вырастают крылья".

96. "Твоя чувственность превращает меня в богиню наслаждения".

97. "Я жду с нетерпением вечера — уверена, меня ждёт что-то нереально приятное".

98. "Ты пробуждаешь во мне самые сокровенные желания".

99. "Твоё тело — лучший афродизиак для меня".

100. "Ты знаешь, как сделать женщину счастливой".

Теперь вы знаете, что и как нужно говорить, чтобы порадовать и вдохновить любимого человека. Но помните: самые лучшие комплименты мужчине — всегда искренние и душевные. Поэтому не скупитесь на красивые слова, если они идут от самого сердца.