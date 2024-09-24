Як зробити макіяж за 5 хвилин всього одним продуктом

Іноді вранці зовсім не хочеться витрачати енергію та час на макіяж. Натомість виникає бажання швидко нанести кілька недбалих ліній і отримати вражаючий результат.

Дивно, але це цілком реально. Про те, як можна створити макіяж всього обличчя одним засобом, не витрачаючи час на ретельне промальовування деталей, а використовуючи лише хаотичні штрихи, поділилася зі своїми фоловерами б'юті-експертка Рума Сарін.

Вона вирішила випробувати на собі трюк, який набув популярності в соціальних мережах. Дівчата створювали собі мейк-ап буквально однією рукою і впоралися з ним за лічені хвилини. Єдине, що вам знадобиться для такого експерименту - це олівець для губ коричневого відтінку, який вам пасує.

Розпочніть з очищення та зволоження шкіри. Хоч засіб для макіяжу у вас лише один, він повинен лягати на добре підготовлену основу.

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Потім намалюйте хвилясту лінію на лобі вздовж лінії росту волосся і ще дві такі ж на виступах вилиць. Далі зробіть кілька штрихів над складкою повік ближче до зовнішніх куточків очей, проведіть по одному вертикальному штриху з боків перенісся і намалюйте кружечок на кінчику носа. Наостанок окресліть олівцем контур губ. Після цього ваш вигляд буде, м'яко кажучи, незвичайним. Але це лише половина процесу.

Тепер починайте розтушовувати ці лінії. Ви можете використати будь-який зручний для вас інструмент - пензлик, спонж або навіть просто пальці. Головне - ретельно розтушувати все, щоб одночасно отримати ніжний контуринг, легкий макіяж очей і підводку губ, при цьому не залишивши чітких переходів кольору. Гармонійний та повноцінний щоденний макіяж готовий.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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