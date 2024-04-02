Мейкап за 5 хвилин: як зробити макіяж всього обличчя за допомогою одного продукту

Забудьте про чіткий контуринг! У моді - м'якість, природність та самовираження. Спробуйте монохромний макіяж, використовуючи лише один засіб, який точно є у вашій косметичці - блиск для губ у нюдовому відтінку, що відповідає вашому тону шкіри. Про це пише Elle.

Цей лайфхак неймовірно спростить вашу рутину краси:

Нанесіть трохи блиску на повіки. Додайте крапельку на нижню лінію вій. Ретельно розтушуйте за допомогою пензлика для тіней, створюючи ефект димчастості. Проведіть лінію під вилицями. Розтушуйте, щоб отримати мерехтливий рум'янець і свіжість. Нанесіть блиск на губи.

Результат: легкий монохромний макіяж, що підкреслить вашу красу, надасть свіжості та сяйва.

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Порада:

При виборі блиску для губ зверніть увагу на тип шкіри. Матові помади можуть підкреслити зморшки, тому краще обирати блиск, олію або помаду з зволожуючим ефектом.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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