Як зробити макіяж для власниць 'сумних очей': поради візажистів

Універсальних рекомендацій щодо макіяжу очей не існує. Техніка нанесення косметики для різних форм очей суттєво відрізняється. Особливо це стосується опущених очей, де зовнішні кути розташовані нижче внутрішніх. Неправильний підхід може створити ефект втомленого або сумного погляду. Фахівці поділилися секретами створення бездоганного макіяжу для власниць такого типу очей. Про це пише Instyle.

Кожна форма очей унікальна та приваблива, особливо якщо вміло підкреслити її природні особливості. Хоча жорстких правил нанесення косметики немає, дотримання певних порад значно покращить результат.

Звернувшись до класичних образів 1920-30-х років, можна знайти ефективні прийоми, актуальні й сьогодні. Кері Блер, візажистка MAC Cosmetics, згадує акторок того періоду - Клару Боу, Естель Тейлор та Ірен Делрой. "Їхній макіяж вдало підкреслював легко опущені очі, надаючи погляду мрійливої невинності", - зазначає Блер.

Покроковий гайд

Оберіть туш, що подовжує вії. Зосередьтеся на верхніх віях, ретельно профарбовуючи центральну зону. За словами Жасмін Феррейри, візажистки Lancôme, "Це привертає увагу до довгих вій у центрі та створює ефект підйому. Підкручування та подовження вій критично важливе для розкриття погляду опущених очей". Замість проведення лінії підводки вгору до кінчика брови, повторіть природну форму ваших очей. "Я виступаю за підкреслення вашої природної форми", - радить Феррейра. Нанесіть темно-коричневі тіні вздовж нижньої лінії вій і розтушуйте їх у напрямку кінчика брови. Ця техніка створює ефект "котячого ока".

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Ще один прийом - нанесення підводки від зовнішнього кута ока прямо назовні, потім вгору, формуючи невеликий трикутник. Заповніть його, концентруючи колір на зовнішній лінії вій. Для більшої виразності створіть тінь навколо зовнішньої чверті верхньої лінії вій, дотримуючись природної форми очей. Збалансуйте погляд, використовуючи м'який, нейтральний відтінок від повіки до складки ока. Нанесіть тіні середньої інтенсивності в складку, починаючи від внутрішнього кута ока і розтушовуючи до зовнішнього.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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