Як зробити легкий, але стійкий макіяж на літо

Літо – це не лише пора відпочинку та розваг, але й випробування для макіяжу. Тональний крем пливе, туш осипається, а помада липне. Не варто впадати у відчай!

Професійні візажисти знають, як зробити ваш макіяж стійким та бездоганним навіть у найспекотніші дні. OBOZ.UA ділиться з вами секретами літнього макіяжу.

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Зволоження – основа всього

Перед нанесенням макіяжу обов'язково зволожте шкіру. Вибирайте легкий крем з матуючим ефектом, який допоможе контролювати жирний блиск та забезпечить кращу стійкість тональних засобів.

Захист від сонця – must-have

Окрім зволоження, не забудьте про сонцезахисний крем. Вибирайте продукт з SPF 30 або вище, який захистить вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Праймер – ваш головний помічник

Праймер – це ідеальний засіб для літнього макіяжу. Він створює бар'єр між шкірою та косметикою, допомагаючи їй триматися довше.

Мінімалізм – запорука успіху

Чим менше косметики ви використовуєте, тим менше шансів, що вона потече або скочується.

Бронзер замість засмаги

Не обов'язково піддавати свою шкіру шкідливому впливу сонця, щоб мати засмаглий вигляд. Достатньо нанести трохи бронзера на виступаючі частини обличчя: лоб, скули, підборіддя та ніс.

Ні блиску!

Влітку уникайте блискучих продуктів, таких як шиммери та перламутрові тіні.

Прозорі відтінки – ваш вибір

Насичені кольори погано працюють у літню спеку.

Кремові рум'яна – рятунок від осипання

Пудрова формула рум'ян у спеку не тримається.

Салфетки – завжди під рукою

Промокайте зайвий жир зі шкіри спеціальними матируючими серветками.

Пудра для фіксації

Зафіксуйте макіяж тонким шаром пудри.

Рідкі помади та блиски

Відмовтеся від важких матових помад і перейдіть на більш легкі продукти.

Водостійка косметика – ваш друг

Туш, підводка, олівець для губ - вибирайте водостійкі варіанти.

Мініатюри – зручно та практично

Подорожуйте з мініатюрами улюблених косметичних продуктів.

Спрей для фіксації – завершальний штрих

Нанесіть спрей для фіксації макіяжу, щоб він протримався весь день.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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