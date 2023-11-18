Як зробити колючий светр м‘якшим: 4 дієвих лайфхаки

У кожного існує хоча б один ідеальний светр за кольором, фасоном і стилем, але часто він може викликати неприємний свербіж, на який важко не звертати увагу. Зокрема, це стосується модниць із чутливою шкірою, які часто стикаються з роздратуванням від різних матеріалів, з яких зазвичай виготовляють светри. Найчастіше винуватцями є вовна та нейлон, але інші тканини також можуть викликати дискомфорт.

Про це повідомляє ukr.media.

Багато людей мають алергію на такі матеріали (і на інгредієнти, якими вони обробляються), тому, якщо ви помітили, що носіння певного светра супроводжується почуттям свербіжу, слід перевірити етикетку і уникати подібних тканин у майбутньому. Проте, якщо светр вже придбанийвас, але викликає свербіж, існують корисні поради, як зробити його більш комфортним для носіння.

Заморозка

Деякі види вовни, зокрема меринос, рідко викликають роздратування через щільне переплетення волокон. Щоб поліпшити стан светра, помістіть його в поліетиленовий пакет і на декілька годин в морозильну камеру, а потім розморозьте в тіні.

Замочування

Використання білого оцту допоможе зробити светр менш “дратівливим". Замочіть його в розчині оцту та води, а потім ретельно висушіть.

Використовуйте кондиціонер

Обробіть светр кондиціонером для волосся, залиште на певний час, а потім промийте та висушіть.

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Пом'якшіть гліцерином

Додайте гліцерин до води, в якій будете замочувати светр, щоб зберегти вологість та зменшити свербіж.

Багатошаровість — наше все

Якщо інші методи не допомагають, носіть светр з іншими верхніми речами, такими як сорочка на ґудзиках, щоб зменшити контакт із шкірою та подолати свербіж.

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