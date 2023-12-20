Дідух до Різдва: як зробити, яке значення має та коли спалювати

Дідух - це різдвяна обрядова прикраса, яка виготовляється з колосків пшениці або інших злакових культур. Він є одним із найважливіших символів української культури, що несе в собі глибокий сакральний сенс.

Про це пише ТСН.

Слово "дідух" означає "найстаріший". У різних регіонах України його називають по-різному: король, сніп, колідник, сніп-рай, колядник, дідок, дід, дідочок, дідо, коляда. Зі старослов'янської мови термін перекладається як "дух предків".

Дідух має давні дохристиянські корені. У древні часи його створювали як пожертву силам природи. З приходом християнства дідух став символом Різдва Христового.

За традицією дідух заносив у хату господар родини. Він ставився на покуті, біля образів. Дідух вважався оберегом від злих сил. Його прикрашали барвистими стрічками, квітами, гілками ялини.

Святковий сніп залишався в оселі тиждень. Подекуди його навіть залишали до Водохреща. Дідух був символом затишку, святкового настрою, добробуту.

Важливе значення має і технологія виготовлення дідуха. Зазвичай його роблять із необмолочених колосків пшениці. У деяких регіонах використовують також овес, жито. Сніп може мати форму коси, снопа чи дерева.

Якщо ви хочете зробити дідух самостійно, ось кілька порад:

Беріть хоча б 21 колосок.

Перед тим, як плести, солому змочують у теплій воді, щоб вона стала еластичною і м'якою.

Потім переберіть колоски за розміром. Створіть сім пучків по сім колосків в кожному.

Потім кожен пучок міцно перев'яжіть мотузкою.

Далі зберіть пучки докупи своєрідними "східцями".

Сніп розділіть на три "ноги", щоб дідух міг "стояти".

Найпоширеніший варіант - дідух у вигляді сезонів. Для цього виготовляють чотири яруси: зима, весна, літо та осінь. Для кожного ярусу використовують різні види злаків, щоб створити певну пору року.

Серед наших предків існувало повір'я: чим багатшим виглядає дідух, тим більш урожайним буде прийдешній рік. Тому його було прийнято прикрашати дуже пишно. Не варто шкодувати засушених квітів, ягід, стрічок, горішків. Деякі майстри навіть додають до дідухів цілющі трави.

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Після Різдва дідух традиційно спалювали. Ця традиція також має свою символіку. За народними повір'ями, під час спалювання дідуха, люди відпускають душі покійних в небо та оберігають живих від злих сил.

Дідух - це не лише традиційний символ української культури, а й важливий елемент духовності українського народу. Він є зв'язком між минулим, сьогоденням і майбутнім.

Нагадаємо, ми вже писали, коли святкуватимуть Різдво українці та які традиції свята.

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