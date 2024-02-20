Як зробити духовку ідеально чистою: допоможуть два інгредієнти
Стомилися боротися з пригорілими залишками в духовці? Існує простий метод, який допоможе очистити її ефективно та безпечно, до того ж без зайвих витрат на хімію.
Замість агресивних спреїв чи дорогих засобів, скористайтесь силою натуральних інгредієнтів. Просто змішайте їх з краплями рідкого мийного засобу у пасту та залиште діяти на ніч у вимкненій духовці. Про це пише Главред.
Як позбутися забруднень
Пригорілі рештки їжі в духовці - це не лише неестетично, а й потенційно шкідливо для здоров'я та смаку страв.
Звичайна сода і білий оцет утворюють диво-засіб, який легко позбудеться бруду.
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Алгоритм дій:
- Змішати соду, оцет та мийний засіб у пасту
- Рівномірно нанести склад на брудні ділянки
- Залишити діяти щонайменше на годину (краще на ніч)
- Протерти вологою ганчіркою
Ось і все! Після такого ефективного та безпечного для природи чищення, духовка знову буде блищати чистотою.
Нагадаємо, ми вже писали, як ефективно очистити духовку.
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