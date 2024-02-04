Як зробити дорогий макіяж очей за допомогою декількох продуктів

Макіяж може привернути увагу до своїх найкращих рис обличчя, але й також можна підкреслити недоліки. Здавалося б, нанести декілька продуктів, розтушувати пензликом – і все, образ готовий.

Проте для ідеального макіяжу, який не лише сподобається всім, але й підійме вашу самооцінку, варто знати певні лайфхаки. Про це повідомили у Watsons.

Як зробити ідеальний макіяж очей

Ідеальні брови:

Намалюйте три маленькі точки на лінії брів: одну – біля носа, другу – на рівні з зіницею і останню – над зовнішнім кутом ока. Потім з'єднайте їх за допомогою олівця, тіней чи іншого засобу для брів.

Рівні стрілки:

Ефектний погляд можна отримати завдяки ідеальним стрілкам. Для них варто використати тіні для повік та тонкі пензлики. Промалюйте форму за допомогою тіней, а потім нанесіть підводку. Цей метод дозволяє легко виправляти неточності при промальовці форми.

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Довгі вії:

Спочатку використайте керлер, аби закрутити вії. Після цього нанесіть праймер, а потім туш. Таким чином ви зможете значно подовжити свої вії.

Використання накладних вій:

Ви зможете змінити свій погляд за допомогою накладних вій. Проте робить це обережно, розташовуйте вії під кутом відповідно до лінії росту власних вій.

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