Як зробити навіть найбрудніші кришки каструль ідеально чистими: дієвий лайфхак

Кришки від каструль - це, мабуть, найскладніші в очищенні предмети кухонного посуду. Особливо важко відмити жир з їхніх країв. Але є простий спосіб, який допоможе вам швидко повернути кришкам охайний вигляд.

Для цього вам знадобляться:

3 столові ложки рідкого господарського мила;

2 столові ложки кальцинованої соди;

2 столові ложки гірчичного порошку;

2 склянки гарячої води.

Змішайте всі інгредієнти в тазі і помістіть кришки в готовий розчин. Залиште їх на 2-3 години, або до тих пір, поки вода не охолоне. Потім пройдіть по краях кришок щіткою і сполосніть їх проточною водою.

Засіб, який ви приготували, розм'якшить забруднення, тому вони легко відійдуть, і жодних слідів не залишиться.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам очистити кришки від каструль ще ефективніше:

Використовуйте гарячу воду, щоб жир швидше розм'якнув.

Якщо забруднення дуже сильні, ви можете залишити кришки в розчині на ніч.

Ви можете використовувати зубну щітку, щоб краще очистити труднодоступні місця.

Застосовуючи цей метод, ви зможете швидко і без зусиль привести кришки від каструль в порядок.

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