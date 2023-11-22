Як самостійно зробити зволожуючий бальзам для губ: порада від модниць
У холодну пору року нашим губам особливо потрібен ретельний догляд. Саме у цей час ми найбільше користуємось бальзами, олійками та гігієнічними помадами.
Про це пише ukr.media.
Деякі продукти швидко закінчуються, інші загублені у безкрайніх сумках та кишенях пальто, а деякі просто не виконують свої основні функції і йдуть у сміття.
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Щоб заощадити на цих витратах та ефективно захистити губи від сухості і тріщин, існує цікавий лайфхак, який набирає популярність в соцмережах. За допомогою цього трюку можна самостійно створити поживний бальзам для губ у будь-якому відтінку та навіть зібрати власну колекцію!
Як приготувати домашній бальзам для губ:
- Візьміть чайну ложку косметичного вазеліну і перенесіть його в невеличку чисту баночку з кришкою.
- Візьміть палітру тіней і виберіть відтінок, який ви хочете отримати у бальзамі - ніжно-рожевий чи насичено-червоний.
- Насипте тіні в баночку з вазеліном і добре перемішайте - ось і готовий поживний і тонуючий бальзам для губ!
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