Як самостійно порахувати розмір пенсії після індексації
Плануєте вихід на пенсію? Хочете знати, на яку виплату можете розраховувати? Заздалегідь розрахуйте свою пенсію, щоб краще спланувати своє майбутнє.
У 2024 році українці мають можливість самостійно розрахувати розмір пенсії. Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
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1. За допомогою "Пенсійного калькулятора".
- Ви знайдете його в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
- Калькулятор допоможе вам визначити орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, який буде набутий на дату настання пенсійного віку.
- Ви також отримаєте детальний протокол розрахунку.
2. За допомогою формули:
- Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.
Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 2024 році:
- 60 років – 31 рік страхового стажу
- 63 роки – 21 рік страхового стажу
- 65 років – 15-21 рік страхового стажу
Пам'ятайте:
- Вимоги до страхового стажу щороку зростають.
- До 2028 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде пропрацювати 35 років.
Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.
Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.
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