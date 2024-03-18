Як самостійно подрібнити кавові зерна без кавомолки: лайфхак від господинь

Ніхто не може чи уявити свій ранок без міцної, ароматної кави. Її духмяний бадьорить та додає життєвих сил.

У процесі приготування кави важливим є кожен етап: від подрібнення зерна до приготування напою. Проте що робити, якщо немає кавомолки? Ми підкажемо, як подрібнити зерна без неї. Про це пише Shubа.

Як подрібнити каву без кавомолки

У такому випадку вам може допомогти звичайний блендер. Однак будьте обережні: гострі леза блендера можуть перепалити кавові зернята.

Щоб цього не сталося, подрібнюйте зерно не більше 30 секунд. Також переконайтеся, що ви відправляєте в блендер потрібну кількість бобів - вам знадобиться приблизно половина склянки.

Змолоти кавові зерна можна також за допомогою кухонного комбайна. Однак через більші розміри машини кількість зернят для подрібнення доведеться подвоїти.

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Якщо ж у вас немає електроприладів, можна подрібнити кавові зернята підручними засобами. Просто покладіть їх у пакет на блискавці та почніть бити по ньому качалкою, сковорідкою або м'ясним молотком. Однак майте на увазі, що так у вас вийде кава грубого та нерівномірного помелу. Для більш дрібного подрібнення можна використовувати ступку та товкачик.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати у каву.

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