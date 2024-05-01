Як за допомогою простого гвіздка отримати кращий врожай яблук: неймовірний секрет садівників

Яблуні та груші, які можна зустріти практично в кожному саду, вимагають особливого догляду для досягнення багатого врожаю. Досить непросто виростити ці плодові дерева, оскільки навіть якісні саджанці з розплідника не гарантують стабільний урожай хороших плодів у майбутньому.

Новачки у садівництві часто вдаються до застосування добрив, сподіваючись покращити урожайність своїх дерев. Проте люди з досвідом інколи використовують певні хитрощі, пише портал "Добрі Новини".

Як збільшити врожай яблук

Досвідчені садівники часто вдаються до іншої стратегії – вони припиняють підживлювати дерево, використовуючи метод, відомий як шокування. Зазвичай, коли людина купує молодий саджанець та висаджує його, вона слідує усім правилам догляду за рослинами.

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В результаті, протягом перших кількох років, молоде дерево активно цвіте, але з часом воно дозріває і стає зрілим деревом. Однак, кількість плодів, які воно приносить, зменшується порівняно з попередніми роками.

Якщо урожай виявляється недостатнім або плоди не відповідають очікуванням за якістю, то продовжувати турботу про таке дерево не має ніякого сенсу. У цьому разі садівники, які мають багатий досвід, зазвичай вдаються до перевіреної методики. Коли яблуня витрачає сили лише на ріст, але не на формування плодів, їй необхідно створити умови, що спонукають до плодоношення.

Для цього в стовбур яблуні вбивають іржавий цвях, що є безпечним для дерева, але ефективно стимулює його до кращої врожайності. Гвіздок слід вбити у вибране місце на стовбурі, де пізніше можна буде його легко видалити, а отвір замазати садовим варом.

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