Як за допомогою кетчупу можна впоратися з іржею в домі: незвичний, проте дієвий лайфхак

Іржа на металевих виробах, в тому числі на раковині у ванній, є поширеною проблемою, проте існують прості способи її виведення. Впоратися з цим завданням допоможе один неочікуваний лайфхак.

Щоб позбутися від корозії, варто спробувати перевірений часом спосіб, у якому використовується популярний майже у кожному домі соус – кетчуп. Цей метод заслужив визнання та отримав численні хвалебні відгуки в мережі, пише express.

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Ви можете ефективно видалити іржу з металевих поверхонь, використовуючи звичайний кетчуп. Це може здатися нестандартним підходом, але він дійсно працює. Важливо не лише рівномірно розподілити цей соус на уражені іржею місця за допомогою губки, але й застосувати фольгу для додаткового очищення.

Як вивести іржу з металу

Щоб позбутися іржі на металі, слідуйте цим крокам: нанесіть достатню кількість кетчупу на ділянки, що покрились корозією, візьміть шматок фольги, зімніть його у кульку та потріть необхідні місця. Цей метод дозволить швидко відновити чистоту та блиск металевих поверхонь.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, як позбутися старої іржі на деку за декілька хвилин.

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