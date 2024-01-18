Як реанімувати засохлий сир за півгодини: дієвий лайфхак

Тверді сири, такі як пармезан, гауда або чеддер, мають властивість підсихати, якщо їх неправильно зберігати. Однак є простий спосіб повернути їм свіжість та м'якість.

Про це пише ТСН.

Чим реанімувати засохлий сир

Для цього вам знадобиться лише молоко. Візьміть достатньо глибоку миску, покладіть у неї сир і залийте його молоком так, щоб воно повністю покривало продукт. Залиште на 30 хвилин, а потім дістаньте сир, протріть його насухо чистим паперовим рушником і покладіть у холодильник.

Молоко допоможе зволоженню сиру та відновить його структуру. Після цього він знову стане таким же смачним і м'яким, як і раніше.

Як правильно зберігати твердий сир

Щоб сир не підсихав, важливо правильно його зберігати. Найкраща температура для зберігання твердих сирів - 6-8 градусів. Також важливо зберігати їх у сухому місці, далеко від інших продуктів, щоб уникнути змішування запахів.

Для зберігання твердого сиру можна використовувати бавовняну тканину або вологий паперовий рушник. Це допоможе зберегти його свіжість довше.

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Як визначити, що сир зіпсувався

Якщо сир довго лежав у холодильнику у відкритій упаковці, його можна перевірити на свіжість за запахом та зовнішнім виглядом.

Нормальний сир має слабкий, ледь помітним запах. Якщо запах змінився, сир зіпсувався. Також на зіпсованому сирі можуть з'явитися білі або сині плями - це ознака плісняви. Пам'ятайте, що навіть відрізавши шматок зіпсованого сиру, ви не зможете врятувати решту продукту. Його також слід викинути.

Слідкуючи за цими простими правилами, ви зможете зберегти твердий сир свіжим і смачним протягом тривалого часу.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісний та натуральний сир.

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