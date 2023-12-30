Як розвести багаття взимку навіть без сірників: корисні лайфхаки

Багаттю взимку можна зігрітися, приготувати їжу та подати сигнал про допомогу. Однак важливо дотримуватися правил безпеки, щоб не нашкодити собі та природі.

Не можна розпалювати багаття поблизу дерев, особливо хвойних. Вогонь може швидко поширитися і викликати пожежу. Намети також краще ставити метрів за 5 від багаття, щоб уникнути попадання іскор, пише yak-zrobyty.

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Місце для багаття потрібно очистити від снігу до землі. Якщо це неможливо, підкладіть під майбутнє багаття товсті гілки.

Для багаття потрібно зібрати сухі дрова та матеріал для розпалювання. Розпалювальний матеріал повинен бути легкозаймистим, наприклад, сухі тріски, гілки хвойних дерев, газети.

Розпалювальний матеріал потрібно укласти в центрі майбутнього багаття і підпалити. У міру розгоряння підкладайте в багаття товстіші гілки.

Для розпалювання багаття краще використовувати гілки хвойних дерев, а коли вогонь розгориться, перейдіть на листяні породи дерев. Вони горять спекотніше і прогорають повільніше.

Якщо у вас немає сірників або запальнички, можна розпалити багаття без них. Для цього вам знадобляться:

Марганцівка (1 г)

Гліцерин (кілька крапель)

Нож

Камінь

На підготовлене місце насипати марганцівку і капнути на неї гліцерин. Майже миттєво спалахне вогонь і потрібно відразу ж почати підкладати матеріал для розпалювання.

Якщо цих речовин у вас немає, скористайтеся ножем і каменем. При ударі ножем по каменю можна отримати іскру, яка розпалить багаття.

Після того, як ви розпалили багаття, важливо дотримуватися правил безпеки:

Не залишайте багаття без нагляду.

Уникайте розпалювання багаття в суху погоду.

Не розпалюйте багаття в місцях, де можливе загоряння.

Запам'ятайте ці правила, і ви зможете безпечно розпалити багаття взимку.

Нагадаємо, ми вже писали, як не замерзнути взимку, коли вимикають опалення.

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